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ЕЭК и Минсельхоз России обсудили эффективное взаимодействие в сфере АПК

В Москве встретились министр по промышленности и АПК Гоар Барсегян и глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Вопросы эффективного взаимодействия стран ЕАЭС в сфере АПК обсудили министр по промышленности и АПК Гоар Барсегян и глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Эффективным инструментом обеспечения стабильности и предсказуемости продовольственных рынков стран пятерки является механизм формирования индикативных балансов, отметили в ЕЭК. Они позволяют планировать обеспечение стран продукцией АПК, эффективнее прогнозировать объемы взаимной торговли и оценивать состояние продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

Тут Гоар Барсегян отметила, что Россия — один из лидеров цифровизации в сельском хозяйстве.

Для оптимизации производственных процессов в АПК разработаны информационные системы:

  • ЕФИС ЗСН (о землях с/х назначения).
  • ФГИС «Зерно».
  • ФГИС «Семеноводство».

Работают три индустриальных центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений:

  • «Растениеводство».
  • «Животноводство».
  • «Пищевая и перерабатывающая промышленность».

В свою очередь, глава Минсельхоза России Оксана Лут выразила готовность оказать содействие в масштабировании указанных проектов при заинтересованности стран пятерки.

сельское хозяйство