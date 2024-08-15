ЕЭК и Минсельхоз России обсудили эффективное взаимодействие в сфере АПК

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Вопросы эффективного взаимодействия стран ЕАЭС в сфере АПК обсудили министр по промышленности и АПК Гоар Барсегян и глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
Эффективным инструментом обеспечения стабильности и предсказуемости продовольственных рынков стран пятерки является механизм формирования индикативных балансов, отметили в ЕЭК. Они позволяют планировать обеспечение стран продукцией АПК, эффективнее прогнозировать объемы взаимной торговли и оценивать состояние продовольственной безопасности стран ЕАЭС.
Тут Гоар Барсегян отметила, что Россия — один из лидеров цифровизации в сельском хозяйстве.
Для оптимизации производственных процессов в АПК разработаны информационные системы:
- ЕФИС ЗСН (о землях с/х назначения).
- ФГИС «Зерно».
- ФГИС «Семеноводство».
Работают три индустриальных центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений:
- «Растениеводство».
- «Животноводство».
- «Пищевая и перерабатывающая промышленность».
В свою очередь, глава Минсельхоза России Оксана Лут выразила готовность оказать содействие в масштабировании указанных проектов при заинтересованности стран пятерки.