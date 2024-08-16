Новосибирская птицефабрика закрывает свою омскую компанию

Согласно ЕГРЮЛ, омский «филиал» новосибирского предприятия, основанного в 1985 году, учрежден в апреле 2010 года. Помимо самого ОАО «новосибирская птицефабрика», совладельцем фирмы выступает новосибирский аграрий Леонид Ющенко, около 11 лет ее директором является Александр Сысоев. После 2020 года активность омского предприятия, судя по открытым данным, стала снижаться. Так, по состоянию на 2023 года среднесписочная численность сотрудников Торгового дома составляла 5 человек, а чистая прибыль составила около 14 тысяч рублей.