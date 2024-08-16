В Перми застройщик за свою халатность заплатил 160 тыс. рублей

В Перми один из застройщиков города выплатил более 150 тыс. руб. местной жительнице за причиненный ей ущерб. Проходя по деревянному настилу, установленному на прилегающей к стройке территории, женщина споткнулась и получила травмы средней степени тяжести.
Судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам Перми возбудили исполнительное производство в отношении специализированного застройщика.
«Женщина получила травмы из-за плохого состояния деревянного настила, который был без пандуса и имел неровности. Он находился в непосредственной близости от пешеходного перехода», — пояснили в ГУ ФССП по Пермскому краю.
Ранее администрация Ленинского района Перми вынесла застройщику предупреждение о ненормативном состоянии защитных сооружений.
С учетом представленных доказательств о состоянии здоровья пострадавшей и ее затратах на лечение, суд вынес решение в ее пользу.
Судебные приставы вынесено постановление на взыскание с застройщика в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и затрат на лечение в сумме более 150 тыс. руб.
После просрочки установленного времени исполнения решения суда со счетов застройщика-должника списали более 160 тыс. рублей. Пострадавшая женщина получила компенсацию.
Исполнительное производство судебные приставы окончили фактическим исполнением всех требований суда.