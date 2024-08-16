Межмуниципальную трассу обновляют по нацпроекту в Волгоградской области

Специалисты подрядчика обновляют участки около федеральной трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. На одном из них уже отфрезеровали покрытие и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Работы выполнены на 42%.
На другом участке трассы ремонтные мероприятия только стартовали. Здесь уже проведено фрезерование дорожного полотна. Все работы планируют завершить в 2025 году, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Обновление трассы Иловатка (км 10) — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск ведется в несколько этапов. Уже приведены в порядок свыше 56 км автодороги. Организован многоступенчатый контроль качества с участием независимых экспертов.
Отметим, что в Волгоградской области ведется комплексная работа по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым перед профильными структурами. С 2014 года в регионе работами всех видов охватили 4,4 тыс. км дорог.
Мероприятия по строительству и ремонту дорог организуют с привлечением ресурсов региональных и федеральных программ, нацпроекта. Масштабные планы в этой сфере на следующие 10 лет были представлены Андреем Бочаровым на встрече с общественностью.