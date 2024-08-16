Нацбанк Беларуси сильно снизил евро и доллар на 16 августа 2024 перед выходными

В Национальном банке Беларуси изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав новые значения на 16 августа 2024, пятницу. Так, перед выходными курсы евро и доллара снизились, а российский рубль вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 15 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1493 белорусского рубля, 1 евро — 3,4684 BYN, 100 российских рублей — 3,5319 белорусского рубля.
То есть Нацбанк скорректировал значения всех трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, действовавшими в четверг, 15 августа, курс доллара и курс евро на пятницу, 16 августа, ощутимо снижены, а курс российского рубля, наоборот, увеличился.
В итоге валютные значения на 16 августа, пятницу, изменились следующим образом: курс 1 доллара США потерял 0,0607 белрубля, 1 евро снижен 0,0696 белрубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0316 белорусского рубля.