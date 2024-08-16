Нацбанк Беларуси сильно снизил евро и доллар на 16 августа 2024 перед выходными

То есть Нацбанк скорректировал значения всех трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, действовавшими в четверг, 15 августа, курс доллара и курс евро на пятницу, 16 августа, ощутимо снижены, а курс российского рубля, наоборот, увеличился.