Челябинцы из-за действий ЦБ стали реже брать новые кредитки

Надо отметить, что снижение выдачи наблюдается по всей стране. Так, например, в Свердловской области в июле выдали новых кредиток меньше на 6,6%, в Башкортостане — минус 6,1%. В целом по России показатель снизился на 5,2%. Таким образом, можем констатировать, что Челябинская область далеко не лидер по минусовой динамике. Эксперты, которые сейчас комментируют полученные результаты, говорят, что сокращение количества выданных новых кредитных карт — это прямое следствие жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.