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Челябинцы из-за действий ЦБ стали реже брать новые кредитки

Тренд на минус уловили аналитики Национального бюро кредитных историй.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Специалисты проанализировали динамику выдачи новых кредитных карт в разных российских регионах в июле 2024 года. Согласно полученным данным, в Челябинской области во втором месяце лета было выдано на руки 55,3 тыс. новых кредиток. В сравнении с июнем показатель ушел вниз на 3,4%.

Надо отметить, что снижение выдачи наблюдается по всей стране. Так, например, в Свердловской области в июле выдали новых кредиток меньше на 6,6%, в Башкортостане — минус 6,1%. В целом по России показатель снизился на 5,2%. Таким образом, можем констатировать, что Челябинская область далеко не лидер по минусовой динамике. Эксперты, которые сейчас комментируют полученные результаты, говорят, что сокращение количества выданных новых кредитных карт — это прямое следствие жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.