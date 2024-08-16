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В Новосибирске завершается первый из шести этапов ремонта Димитровского моста

В 2024 году Димитровский мост переживает ремонт дорожных полос и тротуара (с левого берега на правый). Планируется, что ко второму этапу приступят в нынешнем году.

Источник: Соцсети

Первый этап комплексного ремонта Димитровского моста в Новосибирске близится к завершению. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.

Сообщается, что в нынешнем году ремонтируют полосы и тротуар в направлении с левого берега на правый. На одной из полос демонтировали старое покрытие, уложили выравнивающий слой. Для движения открыты три полосы в обе стороны, однако их сузили.

«В ближайшее время начнется укладка гидроизоляции», — отметили в пресс-релизе мэрии Новосибирска.

Это один из шести этапов. Второй планируется начать в 2024 год, в него входят: разбор мостового полотна, замена водоотводных трубок на трапы, устройство продольных дренажных каналов, укладка покрытия и др.

В 2025-м готовятся заменить деформационный шов, отремонтировать второй тротуар, установить железобетонные ограждения, нанести разметку и т. д.

Напомним, с момента ввода в эксплуатацию в 1978 году Димитровский мост ремонтировался всего один раз — в 2001-м меняли все дорожные элементы.

Ранее «Сиб.фм» сообщил о том, что Новосибирский завод химконцентратов передумал создавать парк неядерных производств, о котором говорили на ПМЭФ-2019.