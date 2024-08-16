Демешин договорился с Мишустиным о 600 млн рублей на расселение бараков в Хабаровске

В Хабаровске на расселение бараков на проспекте 60-летия Октября направят дополнительно почти 600 млн рублей. Об этом договорился врио губернатора Дмитрий Демешин с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.
Федеральный центр выделит нашему региону 581 млн рублей, ещё 18 миллионов будут направлены из краевого резервного фонда.
— Эти деньги обеспечат возможность переезда в благоустроенные квартиры более чем 300 горожанам, чьи дома признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года. Площадь расселяемого аварийного жилья — около 4 тыс. кв. метров. Останется ещё 8 тыс. кв. метров, — написал в своём Телеграм-канале врио губернатора Дмитрий Демешин.
В министерстве ЖКХ Хабаровского края отметили, что до конца этого года в регионе должны расселить все признанные аварийными до 1 января 2017 года дома. В Хабаровске новые квартиры жильцам бараков предоставляют в трёх новых многоэтажках, которые построили для этого на улице Аэродромной. В посёлке Токи Ванинского района для переселенцев возвели два многоквартирных дома, столько же в Бикине, по одному в сёлах Пивань и Селихино Комсомольского района. В Городе юности дом на 41 квартиру будет сдан в этом квартале. Документы уже оформляются.
— Мы видим, что Дмитрий Демешин слышит запросы людей. По его поручению мы активно включились в работу. С помощью федеральных средств в регионе стартует очередной этап расселения граждан из аварийного жилья. Чтобы полностью решить проблему по расселению людей на Проспекте 60-летия Октября, Дмитрий Демешин поручил министерству ЖКХ края разработать новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая будет гораздо амбициознее и масштабнее предыдущей, — отмечает министр ЖКХ края Анжелика Миронова.
Дмитрий Демешин постоянно общается с людьми и напрямую в поездках по краю, и через социальные сети. Поэтому он хорошо знает проблемы, которые волнуют жителей. Одна из них — состояние жилого фонда и необходимость расселения большого количества аварийного жилья. Ответом на этот вызов и станет эта формируемая по поручению врио губернатора новая программа расселения аварийного жилья в масштабе всего края.