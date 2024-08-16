Демешин договорился с Мишустиным о 600 млн рублей на расселение бараков в Хабаровске

В министерстве ЖКХ Хабаровского края отметили, что до конца этого года в регионе должны расселить все признанные аварийными до 1 января 2017 года дома. В Хабаровске новые квартиры жильцам бараков предоставляют в трёх новых многоэтажках, которые построили для этого на улице Аэродромной. В посёлке Токи Ванинского района для переселенцев возвели два многоквартирных дома, столько же в Бикине, по одному в сёлах Пивань и Селихино Комсомольского района. В Городе юности дом на 41 квартиру будет сдан в этом квартале. Документы уже оформляются.