Аксенов поручил минимизировать риски обрыва проводов

"Одна из первоочередных задач — завершение ликвидации задолженности по технологическим присоединениям. Для определения очередности выполнения работ сотрудники предприятия выедут в муниципалитеты и совместно с представителями администраций проработают все на местах. В первую очередь это объекты, где строительство находится в завершающей стадии и у людей нет другого места жительства. Кроме того, необходимо уточнить мощность, заложенную при проектировании подключений, скорректировать ее, учитывая реальные потребности и возможности энергосистемы республики. Сейчас важно обеспечить абонентам минимальную необходимую мощность с небольшим резервом, а в перспективе работать над ее повышением. Обращаю внимание, что в целом количество выполненных присоединений абонентов необходимо наращивать, не опускаясь ниже 500 в неделю.
Для улучшения качества электроснабжения будет продолжена замена трансформаторных подстанций в Симферопольском районе. Из 147 запланированных уже установлена 131 ТП, еще 16 будут заменены в рамках внутренней инвестиционной программы «Крымэнерго». Работа будет проводиться и в других муниципалитетах. Предварительно, самые проблемные — Сакский и Черноморский районы, обращения поступают и из Ленинского района. В конечном итоге важно разгрузить сети, обеспечить стабильные характеристики поставляемой энергии без скачков напряжения.
К минимуму должны быть сведены риски обрыва проводов при неблагоприятных погодных условиях. Для этого осуществляется обрезка ветвей вдоль линий электропередачи. Количество аварий на сетях при сильном ветре должно кратно сократиться, а в некоторых районах должно быть близко к нулю. Продолжаем рабочие встречи по отработке проблемных вопросов ГУП РК «Крымэнерго», — сказал Аксенов, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.