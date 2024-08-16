Аксенов поручил минимизировать риски обрыва проводов

"Одна из первоочередных задач — завершение ликвидации задолженности по технологическим присоединениям. Для определения очередности выполнения работ сотрудники предприятия выедут в муниципалитеты и совместно с представителями администраций проработают все на местах. В первую очередь это объекты, где строительство находится в завершающей стадии и у людей нет другого места жительства. Кроме того, необходимо уточнить мощность, заложенную при проектировании подключений, скорректировать ее, учитывая реальные потребности и возможности энергосистемы республики. Сейчас важно обеспечить абонентам минимальную необходимую мощность с небольшим резервом, а в перспективе работать над ее повышением. Обращаю внимание, что в целом количество выполненных присоединений абонентов необходимо наращивать, не опускаясь ниже 500 в неделю.