Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске планируют строить новый микрорайон с высотками по КРТ

Новый большой микрорайон собирается строить «Сибиряк» на месте дач на пр. Свободный.

Источник: Reuters

В Красноярске планируют построить большой микрорайон в рамках КРТ. Об этом сообщает ngs24.ru со ссылкой на главного инженера холдинга «Сибиряк» Валерия Шевелева.

На пр. Свободный вблизи СНТ «Сад 1 Локомотивное депо» делают большую насыпь. Оказалось, что это часть будущей автомобильной дороги от Свободного в сторону БСМП. Эта дорога, по словам инженера, предусмотрена генпланом города. Она позволит разгрузить пр. Свободный.

Компания планирует подписывать договор КРТ по этой территории. Там собираются построить 17-этажные высотки, а также школу и детские сады.

Издание сообщало, что за насыпь выписали штраф 10 тысяч рублей, поскольку назначение земли по документам осталось прежним — ведение садоводства, то есть вести строительные или земляные работы там пока нельзя.

Ранее сообщалось о том, что проект глобального КРТ в Красноярске отправили на рассмотрение горсовет.

строительство