В Красноярске планируют строить новый микрорайон с высотками по КРТ

В Красноярске планируют построить большой микрорайон в рамках КРТ. Об этом сообщает ngs24.ru со ссылкой на главного инженера холдинга «Сибиряк» Валерия Шевелева.
На пр. Свободный вблизи СНТ «Сад 1 Локомотивное депо» делают большую насыпь. Оказалось, что это часть будущей автомобильной дороги от Свободного в сторону БСМП. Эта дорога, по словам инженера, предусмотрена генпланом города. Она позволит разгрузить пр. Свободный.
Компания планирует подписывать договор КРТ по этой территории. Там собираются построить 17-этажные высотки, а также школу и детские сады.
Издание сообщало, что за насыпь выписали штраф 10 тысяч рублей, поскольку назначение земли по документам осталось прежним — ведение садоводства, то есть вести строительные или земляные работы там пока нельзя.
Ранее сообщалось о том, что проект глобального КРТ в Красноярске отправили на рассмотрение горсовет.