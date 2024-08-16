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В Смольном предложили продавать с молотка квартиры за незаконные перепланировки

Смольный зафиксировал два случая обрушения перекрытий в жилых домах за август. Причиной аварий на улице Большая Зеленина и Гороховой улице стала незаконная перепланировка объектов, сообщает корреспондент «Ъ-СПб» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Источник: Коммерсантъ

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем в городе планируется ужесточить контроль за незаконными перепланировками, заявил вице-губернатор. Также господин Разумишкин призвал управляющие компании тщательнее контролировать внутреннее состояние жилых домов.

Относительно инцидентов на улицах Гороховая и Большая Зеленина он отметил, что следователи уже занимаются расследованием, поэтому нет оснований для опасений граждан, что никто не будет нести ответственности за подобные происшествия.

Прежде депутаты ЗакСа разработали проект постановления о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Они предлагали установить обязательное приложение технического паспорта жилой квартиры к заявлению о государственной регистрации прав в общей долевой собственности в доме.

«При этом указанные положения не применяются при возникновении права в общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования по любому из оснований», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Если инициативу примут, то технический паспорт будет содержать информацию об обследовании жилья, а в случае несогласованной перепланировки жилья собственника обяжут вернуть помещение в первоначальное состояние. В противном случае суд может принять решение о продаже помещения на аукционе.

недвижимость