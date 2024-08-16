200 плит заменят на трамвайных путях на улице Депутатская в Иркутске

200 плит на трамвайных путях планируют заменить на улице Депутатская в Иркутске. Вместо изношенных и повреждённых элементов установят новые, железобетонные. Работы будут выполнять специалисты «Иркутскавтодора».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, в настоящее время специалисты демонтируют старые конструкции, после его начнут подготавливать основание и асфальтировать примыкания. Как только они сформируют крепкую поверхность, начнут размещать плиты. Нужны они для безопасного движения через трамвайные пути пешеходов и автомобилей, а также для равномерного распределения нагрузки на пути и увеличения их несущей способности.
Обновить предстоит участок от Лызина на Советской. Ремонт будет проходить преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта. Ранее по 100 плит заменили на пересечениях Ямской и Партизанской и Депутатской и Лыткина.