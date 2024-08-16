Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За незаконные катера на Городском пруду Екатеринбурга взялся Росприроднадзор

Росприроднадзор присоединился к кампании против засилья катеров на Городском пруду Екатеринбурга. Предпринимателей начали привлекать к ответственности за самовольное занятие водного объекта и использование водоема с нарушениями, сообщает пресс-служба уральского управления ведомства.

«Предприниматели оказывают услуги прогулок на катерах по Городскому пруду, однако деятельность осуществляется в отсутствие договоров водопользования. За совершение административного правонарушения наложен штраф на сумму 85 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

ЕАН писал, что свердловский транспортный прокурор обратился в суд с требованием убрать незаконные катера с территории Городского пруда в Екатеринбурге. Он ссылался на инцидент, который произошел 12 июня, когда на акватории столкнулись два катера. Выяснилось, что у предпринимателя, владеющего судами, нет договора о водопользовании. Судебные приставы опечатали один катер, остальные маломерные суда бизнесмен убрал сам. Позднее катера появились на пруду снова.

﻿

туризм и отдых