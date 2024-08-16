За незаконные катера на Городском пруду Екатеринбурга взялся Росприроднадзор

ЕАН писал, что свердловский транспортный прокурор обратился в суд с требованием убрать незаконные катера с территории Городского пруда в Екатеринбурге. Он ссылался на инцидент, который произошел 12 июня, когда на акватории столкнулись два катера. Выяснилось, что у предпринимателя, владеющего судами, нет договора о водопользовании. Судебные приставы опечатали один катер, остальные маломерные суда бизнесмен убрал сам. Позднее катера появились на пруду снова.