Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу «Таврида» примером для РФ

Согласно данным, предоставленным Росстатом и Федеральным дорожным агентствам, лишь половина автомобильных дорог в России (54,1%) отвечает нормативным требованиям. В тройку лидеров по количеству хороших трасс вместе с Москвой вошел Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым — на 71 месте из 85.
По мнению Тороша, такая статистика не отражает истинного положения дел, поскольку рейтинг качества дорожного полотна формируется на показателях всех региональных дорог, а не основных и популярных у туристов.
«Берется общее количество дорог, их протяженность, определяется качество полотна, формируется показатель и по нему оценивается. Но это оценка не совсем точная… Нужно оценивать именно основные транспортные артерии — трассы, по которым происходит движение туристов и грузового транспорта», — сказал Торош.
По его словам, основная транспортная артерия полуострова — трасса «Таврида» это идеал состояния дорог для страны. И чтобы избежать неточностей в оценке дорог в России, производить ее следует не только исходя из данных о качестве дорожного полотна, но и из наличия придорожной инфраструктуры и уровня предлагаемого сервиса, считает он.
Как пример своих слов он привел трассу на востоке России, между Хабаровском и Забайкальским краем, где «дорога на протяжении 300 км идеального качества, но там полностью отсутствуют какие-либо придорожные сервисы».
Аналогичная ситуация, по словам Тороша, на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае, который попал в тройку лучших по статистике.
«Я две недели назад ехал из Ростова в сторону Таманского полуострова, это дорога на Крым, четырнадцать часов. И на протяжении всего этого периода времени буквально по пальцам посчитать мест, где можно было остановиться, покушать и сходить в туалет. В этом случае можно, конечно, говорить о качестве дорожного полотна, но качество дороги, ее инфраструктуры, оставляет желать лучшего», — добавил он.
При этом на трассе «Таврида» в Крыму заправочные комплексы оборудованы вплоть до душевых и детских площадок, добавил он, и это хороший пример придорожного сервиса, по которому необходимо оборудовать все дороги в России, считает Торош.
«Количество семейных туристов увеличивается, поэтому я бы поднял вопрос о комплексном подходе по улучшению качества дорог, связанном с придорожной инфраструктурой. Важно учитывать придорожный сервис, наличие стоянок, полос отвода, съездов и выездов», — делает вывод эксперт.
В начале августа придорожную инфраструктуру Крыма оценил министр финансов России Антон Силуанов.