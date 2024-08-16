Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу «Таврида» примером для РФ

«Я две недели назад ехал из Ростова в сторону Таманского полуострова, это дорога на Крым, четырнадцать часов. И на протяжении всего этого периода времени буквально по пальцам посчитать мест, где можно было остановиться, покушать и сходить в туалет. В этом случае можно, конечно, говорить о качестве дорожного полотна, но качество дороги, ее инфраструктуры, оставляет желать лучшего», — добавил он.