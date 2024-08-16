Средний размер пенсии в Беларуси стабильно растет

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в январе-июне 2024 года составил Br798,58 (в июне — Br811,64). Номинальный рост к соответствующему периоду 2023 года составил за январь-июнь 17,2% (в июне 15,5%), реальный рост за январь-июнь — 10,9% (в июне 9,2%).



Обеспечивается стабильное функционирование пенсионной системы, своевременная выплата и индексация пенсий более чем 2,4 млн пенсионеров. В первом полугодии 2024 года проведен перерасчет трудовых пенсий с 1 февраля на 10%. Соразмерно росту БПМ в среднем на душу населения дважды индексировались социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям — в феврале — на 10,6%, в мае — на 2,9%.



Для того, чтобы каждый работник мог сформировать желаемый уровень пенсионного дохода в старости, с 1 октября 2022 года введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства (программа «три плюс три»). Заключено более 32 тыс. договоров.