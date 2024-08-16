Автокриминалист Шелков: посредники начали отнимать иномарки после их продажи

Он добавил, что дропам за их посредничество обычно платят небольшие деньги. При этом напрямую в сделке они не участвуют, даже подписи чаще всего за них ставят другие люди. Однако документально такой посредник все же становится одним из участников сделки — по сути, именно он числится продавцом машины.