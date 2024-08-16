Суд Швейцарии заблокировал переводы Германа Хана своему зятю

Замороженные в Швейцарии 20 млн франков (около $23 млн), которые российский миллиардер Герман Хан пытался перевести в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк вскоре после начала военной операции на Украине, останутся заблокированными. Об этом сообщает Handelszeitung со ссылкой на решение Федерального административного суда, который рассмотрел апелляцию Хана.