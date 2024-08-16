Где в Казахстане могут построить АЭС, рассказал эксперт

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут «миллиарды тенге». Глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум в Казахстане проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. Он также добавил, что минимум три АЭС понадобятся Казахстану, если вопрос одобрят на референдуме.