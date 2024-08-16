Свердловчане хотят зарабатывать больше

Несмотря на данные экспертов о росте зарплат, многие свердловчане все же недовольны предлагаемыми работодателями зарплатами. В связи с этим назревает вопрос: а не будет ли и дальше расти недовольство? Это может произойти из-за того, что заработные платы рано или поздно прекратят увеличиваться, а во многих сферах, где сотрудники остаются неудовлетворенными, предложения так и не будут расти.