Свердловчане хотят зарабатывать больше

В Свердловской области, как отметили аналитики, средняя предлагаемая заработная плата уже несколько месяцев подряд превышает ожидаемую. Однако это не противоречит тому факту, что большое количество жителей региона хотят получать больше, чем им предлагают в вакансиях, даже несмотря на то, что ранее мы писали о повышении работодателями зарплат на 20%.
На сегодняшний день ощутимее всего зарплатные предпочтения отличаются в сфере страхования. У этих специалистов средняя предлагаемая зарплата составила 39,3 тысячи рублей, что ниже ожидаемой на 20,6 тысяч рублей. Далее идут представители сферы образования и науки. Они хотят получать на 17 тысяч рублей больше, чем им предлагают работодатели (42,9 тысячи рублей). У специалистов из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» также отличаются зарплатные ожидания с предложениями работодателей. Их ожидаемая заработная плата превышает предлагаемую (106 тысяч рублей) на 14 тысяч рублей.
Несмотря на данные экспертов о росте зарплат, многие свердловчане все же недовольны предлагаемыми работодателями зарплатами. В связи с этим назревает вопрос: а не будет ли и дальше расти недовольство? Это может произойти из-за того, что заработные платы рано или поздно прекратят увеличиваться, а во многих сферах, где сотрудники остаются неудовлетворенными, предложения так и не будут расти.
Так, о прекращении роста зарплат заявил глава Сбербанка Герман Греф. Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин также отметил, что в ближайшие месяцы рост заработных плат в целом по стране замедлится.
В связи со сложившейся ситуацией УралПолит.Ru задается вопросом: успеют ли работодатели увеличить зарплатные предложения свердловчанам, которые хотят получать больше? Ведь в ближайшем будущем, по мнению экспертов, рост зарплат замедлится и далее расти не будет. В любом случае будем и дальше продолжать наблюдать за ситуацией на рынке труда.