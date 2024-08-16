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На бирже доллар продается около отметки 478 тенге

В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составил 481 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 августа на 11:00 составил 478,48 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составил 481 тенге, Алматы — 481 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 16 августа составляет 478,57 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

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