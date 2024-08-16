Средства из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда министерства будут выделены Ошмянскому районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе и пойдут на реализацию проекта «Реконструкция котельной № 1 по ул. Строителей в Ошмянах с заменой котельного оборудования».
Проконтролировать целевое использование средств Совмин поручил Гродненскому облисполкому.
Минэнерго выделит Br1,5 млн на реконструкцию котельной в Ошмянах
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики по поручению Совета Министров, как указано в постановлении правительства от 15 августа № 594, выделит в 2024 году Br1,5 млн на реконструкцию котельной в Ошмянах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Средства из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда министерства будут выделены Ошмянскому районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе и пойдут на реализацию проекта «Реконструкция котельной № 1 по ул. Строителей в Ошмянах с заменой котельного оборудования».