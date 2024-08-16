В Беларуси с учетом рапса намолотили более 7,4 млн тонн зерна

В Беларуси на 16 августа собрано зерна (с учетом рапса) 7,417 млн т, из них — 6,352 млн т зерновых и зернобобовых культур (убрано 92,3% площадей, урожайность — 33,2 ц/га), 1,065 млн т рапса (91,2% к уборочной площади, урожайность — 29,3 ц/га).



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,971 млн т, Гродненская — 1,716 млн т, Брестская — 1,555 млн т, Могилевская — 837,1 тыс. т, Гомельская — 725,1 тыс. т, Витебская — 612,2 тыс. т.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Он вытереблен на 43,4 тыс. га (97,3% подлежащих уборке площадей).