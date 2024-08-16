Омские аграрии вырастили хороший урожай, несмотря на потопы

Всего на 15 августа зерновых и зернобобовых культур обмолочено на площади — 54 000 га, намолочено — 84 100 тонн. В Русско-Полянском и Любинском районе приступили к уборке яровой пшеницы. В Муромцевском районе идет уборка льна-долгунца. Он вытереблен и уложен в растил на площади 1200 га.