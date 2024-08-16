Омские аграрии вырастили хороший урожай, несмотря на потопы

В этом году Омскую область на прочность испытывали частые ливни — север региона оказался затоплен. Портал Om1.ru спросил у специалистов министерства сельского хозяйства области, сказалось ли это на урожае.
Эксперты отмечают, что несмотря на погодные катаклизмы, аграриям удалось вырастить хороший урожай.
«Валовый сбор зерна и овощных культур прогнозируется выше уровня прошлого года, несмотря на то, что в ряд районов северной зоны (Большеуковский, Тевризский, Знаменский, Усть-Ишимский, Муромцевский) пострадали от подтоплений сельскохозяйственных угодий вызванной подъёмом уровня реки Иртыш и небольших рек, протекающих по вышеуказанным районам», — отметили в регональном Минсельхозе.
Всего на 15 августа зерновых и зернобобовых культур обмолочено на площади — 54 000 га, намолочено — 84 100 тонн. В Русско-Полянском и Любинском районе приступили к уборке яровой пшеницы. В Муромцевском районе идет уборка льна-долгунца. Он вытереблен и уложен в растил на площади 1200 га.
Продолжается уборка картофеля и овощей. Картофель убран с площади 464 га, валовый сбор составляет 11 000 тонн, при урожайности 230 ц/га. Овощи убраны с площади 148 га, валовый сбор составляет 4 000 тонн, при урожайности 278 ц/га.
В прошлом году урожай в Омской области пострадал из-за аномальной жары. Тогда на 22 августа к обмолоту зерновых приступили 26 районов области, обмолотили 170 000 га.
Отметим, что из-за дождливого лета в Омской области наблюдается быстрый и интенсивный рост растений. Кроме того, аномальные дожди способствовали и распространению мошек и комаров.