Калининградским работодателям стало требоваться больше обслуживающего персонала

В Калининградской области в преддверии осени вырос спрос на официантов и кадровиков и сократился на топ-менеджеров и охранников. Об этом говорится в исследовании регионального рынка труда, подготовленного аналитиками сервиса hh.ru.
На первое место по приросту новых вакансий вышла сфера туризма и общепита. Местные работодатели разместили на 65% больше вакансий, чем в 2023 году. На втором месте по потребности в новых кадрах — сфера управления персоналом (+53%). На третьем — обслуживающий персонал (+48%).
В преддверии осени местные компании стали реже искать работников в индустрии развлечений (-5% вакансий), упал спрос на топ-менеджеров (-15%) и охранников (-25%).