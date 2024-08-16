Калининградским работодателям стало требоваться больше обслуживающего персонала

На первое место по приросту новых вакансий вышла сфера туризма и общепита. Местные работодатели разместили на 65% больше вакансий, чем в 2023 году. На втором месте по потребности в новых кадрах — сфера управления персоналом (+53%). На третьем — обслуживающий персонал (+48%).