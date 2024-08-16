Билеты на поезд подорожают в Казахстане

«Повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 ЗРК “О железнодорожном транспорте”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в стране курсирует 140 пассажирских маршрута, повышение тарифа коснется 62 из них.
«Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам. Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции)», — дополняется в сообщении.
Указывается, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых 44%. Отмечается, что обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальным перевозчикам. По данным, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году — 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1,2 тыс. единиц.