Билеты на поезд подорожают в Казахстане

Указывается, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых 44%. Отмечается, что обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальным перевозчикам. По данным, в 2023 году приобретено 118 единиц, в 2024 году — 140 единиц пассажирских вагонов, а с 2025 года планируется закуп ежегодно свыше 200 единиц вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1,2 тыс. единиц.