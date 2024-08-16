Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по старому Борскому мосту частично запустят в ноябре

Движение по старому Борскому мосту частично запустят в ноябре. Об этом nn.aif.ru сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

К декабрю текущего года планируется открыть одну полосу автомобильного движения. Полностью работы на мосту должны быть завершены до 28 ноября 2025 года. На текущий момент они ведутся согласно графику.

Сейчас подорядчик меняет элементы мостового полотна, барьерные, перильные ограждения, опоры освещения, ремонтирует деформационные швы и занимается переустройством выравнивающего слоя.

После того, как движение транспорта частично будет запущено, подрядчику предстоит провести конструкционный ремонт железобетонных поверхностей стоек опор, ригелей, балок и их окраску.

Напомним, движение по старому Борскому мосту закрыто, все движение идет по новому. Скорость движения по переправе ограничена 40 км/ч, нарушителей фиксирует камера.