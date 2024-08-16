Движение по старому Борскому мосту частично запустят в ноябре

К декабрю текущего года планируется открыть одну полосу автомобильного движения. Полностью работы на мосту должны быть завершены до 28 ноября 2025 года. На текущий момент они ведутся согласно графику.
Сейчас подорядчик меняет элементы мостового полотна, барьерные, перильные ограждения, опоры освещения, ремонтирует деформационные швы и занимается переустройством выравнивающего слоя.
После того, как движение транспорта частично будет запущено, подрядчику предстоит провести конструкционный ремонт железобетонных поверхностей стоек опор, ригелей, балок и их окраску.
Напомним, движение по старому Борскому мосту закрыто, все движение идет по новому. Скорость движения по переправе ограничена 40 км/ч, нарушителей фиксирует камера.