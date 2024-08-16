Спрос на ГЦБ со стороны банков Молдовы падает, и это проблема для страны — экономист

Он отмечает, что еще до июля нынешнего года спрос на ГЦБ со стороны банков почти всегда превышал предложение Минфина по их продаже. Эмитированные Минфином ГЦБ, покупателями которых, как правило, выступают коммерческие банки, формируют внутренний госдолг. И в первом полугодии спрос на бумаги превышал предложение в 1,6 раза. Однако в июле ситуация резко изменилась.