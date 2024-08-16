Спрос на ГЦБ со стороны банков Молдовы падает, и это проблема для страны — экономист

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Избыточная ликвидность молдавских банков падает, об этом свидетельствует падение спроса на Государственные ценные бумаги (ГЦБ), и данный факт не является положительным для экономики страны, утверждает экономист Владимир Головатюк.
Он отмечает, что еще до июля нынешнего года спрос на ГЦБ со стороны банков почти всегда превышал предложение Минфина по их продаже. Эмитированные Минфином ГЦБ, покупателями которых, как правило, выступают коммерческие банки, формируют внутренний госдолг. И в первом полугодии спрос на бумаги превышал предложение в 1,6 раза. Однако в июле ситуация резко изменилась.
«Было продано ГЦБ на сумму 4,6 миллиарда леев при объявленной эмиссии 5,4 миллиарда. В августе предлагалось к продаже ГЦБ на сумму 1,9 миллиарда леев, а фактически продано 1,1 миллиарда».
Это свидетельствует о сокращении избыточной ликвидности банков — факт, подтвержденный и главой НБМ Анкой Драгу в очередном отчете об инфляции. По ее словам, ликвидность сократилась на 20%.
«В любом случае, отсутствие в полном объеме спроса со стороны банков на ГЦБ — это для правительства проблема. Ибо в измененном госбюджете чистая эмиссия ГЦБ, то есть эмиссия новых ГЦБ за минусом выкупа ранее эмитированных, увеличена на 1 миллиард леев и должна составить 6 миллиардов в целом по году», — говорит эксперт.
И если за семь месяцев текущего года чистая эмиссия составила 4,25 миллиарда леев, то до конца года ее ежемесячное увеличение должно составлять минимум 350 миллионов леев. В июле же она не превысила 100 миллионов леев. И в этом кроется проблема, подчеркивает экономист.
«Я не являюсь сторонником увеличения госдолга, но в сложившейся ситуации, когда экономика не предоставляет правительству достаточно ресурсов для обеспечения функциональности государства, долги являются для власти единственным вариантом свести концы с концами. Если не удастся привлечь деньги и за счет долга, то неизбежно сокращение расходов, а это зарплата бюджетникам, ремонт школ и больниц и так далее», — объясняет Владимир Головатюк.
Внутренний госдолг Молдовы на 31 июля нынешнего года составил 43,9 миллиарда леев, увеличившись с начала года на 4,250 миллиарда леев.