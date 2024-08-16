Перед назначением соцвыплат у казахстанцев будут проверять расходы

Министерство труда и социальной защиты населения прорабатывает механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев, претендующих на назначение адресной социальной помощи (АСП). Об этом на республиканском совещании рассказала руководитель департамента социальной помощи Айнур Абдырахманова, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предлагаемый алгоритм предусматривает направление гражданам, подающим заявление на назначение АСП, СМС-сообщения на получение согласия проверки их доходов и расходов. Речь не идет о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам. Проверки будут проводиться автоматически за счет интеграции информационных систем», — рассказала Айнур Абдырахманова.
Планируется проверять расходы на покупку движимого или недвижимого имущества, оплату обучения и дополнительного образования, расходы на отдых и развлечения, на оздоровление, покупку предметов мебели, бытовой техники, погашение кредитов и другое.
Изменения в механизме назначения АСП позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства.
На 1 августа 2024 года почти 372 тыс. человек из 70,2 тыс. семей оказана адресная социальная помощь. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге.
Ранее президент поручил пересмотреть подходы по оказанию адресной социальной помощи с учетом расходов граждан.