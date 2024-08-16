Перед назначением соцвыплат у казахстанцев будут проверять расходы

«Предлагаемый алгоритм предусматривает направление гражданам, подающим заявление на назначение АСП, СМС-сообщения на получение согласия проверки их доходов и расходов. Речь не идет о раскрытии банковской тайны и предоставлении доступа к информации третьим лицам. Проверки будут проводиться автоматически за счет интеграции информационных систем», — рассказала Айнур Абдырахманова.