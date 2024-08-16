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В Татарстане строят восемь школ и десять детсадов

В Татарстане продолжается строительство десяти детских садов и восьми школ, а также трех дополнительных зданий для учебных заведений. Об этом рассказал глава регионального Минобрнауки Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском собрании педагогов в Лаишево.

С 2019 года в Татарстане построено 84 детсада, которые в сумме могут разместить более 16 тысяч детей. Из них 42 учреждения, созданные в рамках национального проекта «Демография», рассчитаны почти на девять тысяч воспитанников, отметил министр.

Он добавил, что за этот период отремонтировали 303 дошкольных учреждения, из которых 20 обновили в этом году.

По словам Хадиуллина, во всех муниципалитетах обеспечена полная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, и в каждом детском саду созданы современные условия.

Кроме того, за последние пять лет в республике построили 46 школ на 39 тысяч мест, из них 15 — в рамках нацпроекта «Образование». Также обновлено 308 образовательных учреждений, включая 30% реконструированных функциональных зон и более 500 пищеблоков.

Кстати, на строительство школ только в этом году направили свыше 15 млрд рублей.

образование