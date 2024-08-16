В Татарстане строят восемь школ и десять детсадов

С 2019 года в Татарстане построено 84 детсада, которые в сумме могут разместить более 16 тысяч детей. Из них 42 учреждения, созданные в рамках национального проекта «Демография», рассчитаны почти на девять тысяч воспитанников, отметил министр.
Он добавил, что за этот период отремонтировали 303 дошкольных учреждения, из которых 20 обновили в этом году.
По словам Хадиуллина, во всех муниципалитетах обеспечена полная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, и в каждом детском саду созданы современные условия.
Кроме того, за последние пять лет в республике построили 46 школ на 39 тысяч мест, из них 15 — в рамках нацпроекта «Образование». Также обновлено 308 образовательных учреждений, включая 30% реконструированных функциональных зон и более 500 пищеблоков.
Кстати, на строительство школ только в этом году направили свыше 15 млрд рублей.