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Умирать не выгодно. Цены на ритуальные услуги выросли в Краснодарском крае

Краснодарстат сообщил о росте цен на ритуальные услуги на Кубани.

По данным Краснодарстата, с начала года выросли цены на ритуальные услуги. Стоимость повысилась на изготовление гроба и на услуги по рытью могилы.

Исходя из статистики, в январе гроб в Краснодарском крае можно было купить в среднем за 6973 рубля, к августу цена на него выросла до 7472 рублей. Услуга копачей в начале года стоила 9282 рубля, а летом цены на рытье могилы поднялись до 10465 рублей в среднем по краю.

Цена на гроб за полгода выросла на 7,2%, а услуга копачей подорожала на 12,7%.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре организацию похорон оценивают от 7 до 179 тысяч рублей.