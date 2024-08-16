Умирать не выгодно. Цены на ритуальные услуги выросли в Краснодарском крае

По данным Краснодарстата, с начала года выросли цены на ритуальные услуги. Стоимость повысилась на изготовление гроба и на услуги по рытью могилы.
Исходя из статистики, в январе гроб в Краснодарском крае можно было купить в среднем за 6973 рубля, к августу цена на него выросла до 7472 рублей. Услуга копачей в начале года стоила 9282 рубля, а летом цены на рытье могилы поднялись до 10465 рублей в среднем по краю.
Цена на гроб за полгода выросла на 7,2%, а услуга копачей подорожала на 12,7%.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре организацию похорон оценивают от 7 до 179 тысяч рублей.