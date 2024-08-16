«Юг-Энерго» требует признать банкротом казанский «КриалЭнергоСтрой»

Ранее «КриалЭнергоСтрой» (КЭС) допустил дефолты при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-03 почти на 7,5 млн рублей и погашении 5% от их номинальной стоимости, а также при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 более чем на 10,8 млн рублей и 15-го купона облигаций серии 001P-02 почти на 3,5 млн рублей, о чем сообщалось на ленте раскрытия информации «Интерфакса» (владельцем облигаций является ООО «Регион Финанс»).