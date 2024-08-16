В Новосибирск переезжает «дочка» Газпрома

«Новосибирские новости» сообщают, что новая штаб-квартира будет находится в здании бывшего завода Коминтерна, который расположен по адресу: улица Серебренниковская, 29, корп. 1 и 2.
Отмечается, что строительные работы на объекте стартовали в начале июля 2024 года. Завершить ремонт планируют в июле следующего года.
Сообщается, что сотрудников компании разместят на 2-м и 4-м этажах здания. Кроме этого, там будут созданы около 30 трёхмерных визуализаций интерьеров ключевых зон, в том числе мини-кофейня, переговорная, а также офисные пространства с открытым типом.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что реконструкцию здания завода в Новосибирске завершат в 2025 году.