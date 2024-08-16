В Новосибирск переезжает «дочка» Газпрома

Сообщается, что сотрудников компании разместят на 2-м и 4-м этажах здания. Кроме этого, там будут созданы около 30 трёхмерных визуализаций интерьеров ключевых зон, в том числе мини-кофейня, переговорная, а также офисные пространства с открытым типом.