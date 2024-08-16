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Часть ЦГБ в Ростовской области собираются сдать в аренду

В Ростовской области помещения районной больницы решили сдать в аренду на 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области часть ЦРБ Миллеровского района решили сдать в аренду на 10 лет. Извещение о проведении аукциона можно найти на сайте донского правительства.

Как оказалось, сдавать планируют две комнаты общей площадью 38,6 кв. метра на втором этаже диагностического корпуса (улица 3-го Интернационала, 60/3/85). Помещения выделили под размещение аптеки, в которой будут отпускать рецептурные и льготные лекарства.

К участию в аукционе допускаются представители малого и среднего предпринимательства, физлица со специальным налоговым режимом и организации. Определить арендатора должны 20 сентября 2024 года.

Начальная цена в виде месячного арендного платежа составляет 284,3 тысячи рублей с учетом НДС.

недвижимость