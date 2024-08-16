Часть ЦГБ в Ростовской области собираются сдать в аренду

Как оказалось, сдавать планируют две комнаты общей площадью 38,6 кв. метра на втором этаже диагностического корпуса (улица 3-го Интернационала, 60/3/85). Помещения выделили под размещение аптеки, в которой будут отпускать рецептурные и льготные лекарства.