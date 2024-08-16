В Самаре до сентября приведут в порядок Зубчанновское шоссе и Аэропортовское шоссе

Под одним из постов врио губернатора в соцсетях жители Самары поинтересовались, когда отремонтируют Зубчаниновское шоссе. Люди заявили, что дорога вся в ямах, к тому же, на ней нет ливневок, из-за чего ее затапливает во время дождя.