Топливо продолжает дорожать в Воронежской области

Дизельное топливо за неделю подорожало на 17 копеек. Стоимость 1 литра составила 63,42 рубля. Бензин марки АИ-95 увеличился в цене на 13 копеек. Его текущая стоимость составила 58,98 рубля. Меньше всего подорожала марка АИ-92. Бензин увеличился в цене всего на 5 копеек — до 53,88 рубля.