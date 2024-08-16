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Топливо продолжает дорожать в Воронежской области

Сильнее всего увеличилась в цене марка АИ-98.

В Воронежской области продолжает дорожать топливо. По подсчетам Воронежстата, к понедельнику, 12 августа, сильнее всего увеличился в цене бензин марки АИ-98 — на 73 копейки. За литр бензина на воронежских заправках просят 74,01 рубля. Данные Воронежстат опубликовал в четверг, 15 августа.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 17 копеек. Стоимость 1 литра составила 63,42 рубля. Бензин марки АИ-95 увеличился в цене на 13 копеек. Его текущая стоимость составила 58,98 рубля. Меньше всего подорожала марка АИ-92. Бензин увеличился в цене всего на 5 копеек — до 53,88 рубля.

Бензин в регионе дорожает не первую неделю. Как сообщало РИА «Воронеж», топливо прибавило в цене и согласно прошлым подсчетам Воронежстата.