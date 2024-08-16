В Татарстане за неделю премиум-бензин подорожал больше чем на рубль

В Татарстане за неделю, с 5 по 12 августа, премиум-бензин подорожал больше чем на рубль. Соответствующее исследование провели аналитики Татарстанстата.
За этот период стоимость бензина АИ-98 и выше в среднем на заправках выросла до 73,6 рубля за литр. Цена на него растет уже на протяжении месяца. Также на три копейки подрожал АИ-92. Его теперь в среднем можно приобрести за 51,2 рубля за литр.
Кроме того, на восемь копеек выросла стоимость бензина АИ-95 (55,5 рубля за литр). Однако цена не изменилась на дизельное топливо (61,2 рубля за литр).
Татарстан расположился на втором месте среди российских регионов, которые являются лидерами по росту цен на бензин за последнюю неделю.
Напомним, в Татарстане за неделю вновь подорожал бензин всех марок. А цена дизельного топлива практически не изменилась.