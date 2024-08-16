В Татарстане за неделю премиум-бензин подорожал больше чем на рубль

За этот период стоимость бензина АИ-98 и выше в среднем на заправках выросла до 73,6 рубля за литр. Цена на него растет уже на протяжении месяца. Также на три копейки подрожал АИ-92. Его теперь в среднем можно приобрести за 51,2 рубля за литр.