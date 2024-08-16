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Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на медпомощь детям и образование родителей

В Петербурге разрешили тратить материнский капитал на услуги платной медицины или добровольное медицинское страхование для детей, а также на профессиональное и дополнительное образование родителей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Источник: Freepik

— Именно поддержка семьи и детства — основа государственной политики. Петербург — город социальных стандартов для всей страны. Наша главная цель — чтобы каждая семья чувствовала внимание и заботу, — ранее отметил Беглов.

К слову, размер регионального маткапитала в текущем году составляет 203,8 тысячи рублей. В июле его возможностями воспользовались 39 192 семьи из Петербурга. В числе из самых популярных у родителей направлением оказалось улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка, получение детьми образования и покупка автомобиля.

В том же месяце градоначальник внес изменения в городской закон. Теперь петербургский маткапитал будут выплачивать также при рождении третьего и последующего детей.