Петербуржцам разрешили тратить маткапитал на медпомощь детям и образование родителей

К слову, размер регионального маткапитала в текущем году составляет 203,8 тысячи рублей. В июле его возможностями воспользовались 39 192 семьи из Петербурга. В числе из самых популярных у родителей направлением оказалось улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка, получение детьми образования и покупка автомобиля.