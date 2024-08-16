Тимашевская птицефабрика вышла из банкротства

Банкротство Тимашевской птицефабрики, ранее подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева. Затем обязательство перед банком выкупила группа «Ресурс». Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей Токаревская птицефабрика (Тамбовская область). В 2022 г. она арендовала комплекс Тимашевской птицефабрики. В конце 2023 г. «Ресурс» в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО «Тимашевская птицефабрика».