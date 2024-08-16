В Самарской области прошла встреча предпринимателей с главой ФНС России

Самарские предприниматели спрашивали про налоговую нагрузки предприятий индустрии гостеприимства, возможности узнавать о задолженностях при подаче заявки на получение господдержки. Помимо этого, участников встречи интересовало, когда регистрация еще одного юридического лица может быть расценена как дробление бизнеса.