В Самарской области прошла встреча предпринимателей с главой ФНС России

В четверг, 15 августа, в Самарской области предприниматели смогли задать все интересующие вопросы руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову, который посетил регион с рабочим визитом. Встреча прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».
— Самарская область является активно развивающимся регион с серьезным экономическим и промышленным потенциалом. Важно, что в период изменений налогового законодательства региональный бизнес получил ответы и разъяснения от руководителя ФНС, — сказал врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.
По его мнению, это поможет предпринимателям адаптироваться к новым условиям. Даниил Егоров рассказал о всех изменениях в налоговом законодательстве, совершенствовании налоговой системы в России. Речь шла и о разработке специальных режимов, внедрении современных цифровых сервисов.
Самарские предприниматели спрашивали про налоговую нагрузки предприятий индустрии гостеприимства, возможности узнавать о задолженностях при подаче заявки на получение господдержки. Помимо этого, участников встречи интересовало, когда регистрация еще одного юридического лица может быть расценена как дробление бизнеса.
На большинство вопросов ответы были получены сразу. На другую часть ФНС планирует дать централизованные разъяснения для всех субъектов МСП. Также некоторые обсудят с руководителями профильных федеральных министерств.