В Омске ввели в эксплуатацию три новостройки

Сегодня в Омске официально ввели в эксплуатацию три новых жилых дома. В них предлагаются разнообразные варианты квартир.
Первый расположен в Центральном округе по адресу 6-й Амурский проезд, 14. Это 10-этажное здание общей площадью 6 160,2 квадратных метра. В нем находятся 106 квартир, из которых 54 однокомнатные и 52 двухкомнатные. Застройщиком этого дома является ООО «Завод строительных конструкций № 1».
В Кировском округе на улице Волгоградской, 46, возведен 11-этажный жилой дом площадью 6000 квадратных метров. В многоэтажке 80 квартир: 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных. Застройщик этого объекта — ООО «Специализированный застройщик “Строительная компания “Горпроект”.
Помимо этого, жители Ленинского округа теперь могут отметить новоселье в пятиэтажном доме, который находится по улице Молодогвардейская, 39А. Этот дом имеет площадь 1 490,9 квадратных метра и включает 19 квартир, среди которых четыре однокомнатные и 15 двухкомнатных. Он оснащен подъемником для маломобильных граждан, застройщиком выступило АО «Завод сборного железобетона № 6».