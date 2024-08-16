В Омске ввели в эксплуатацию три новостройки

Помимо этого, жители Ленинского округа теперь могут отметить новоселье в пятиэтажном доме, который находится по улице Молодогвардейская, 39А. Этот дом имеет площадь 1 490,9 квадратных метра и включает 19 квартир, среди которых четыре однокомнатные и 15 двухкомнатных. Он оснащен подъемником для маломобильных граждан, застройщиком выступило АО «Завод сборного железобетона № 6».