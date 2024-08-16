Медианный доход казахстанцев — $10 в день

По данным wisevoter, медианный доход в мире в 2023 году составил 16,09 доллара США в день. В то же время в Казахстане показатель составлял 10,42 доллара в день, что позволило стране занять лишь 71-е место в рейтинге из 162. Такие данные приводит finprom.kz.

Среди стран СНГ и ЦА выше Казахстана в рейтинге расположились Россия (медианный доход — 17,41 доллара в день), Беларусь (17,24 доллара), Украина (12,6 доллара) и Молдова (10,52 доллара). Ниже были показатели у Азербайджана (8,06 доллара), Армении (6,62 доллара), Кыргызстана (5,43 доллара), Таджикистана (5,33 доллара), Туркменистана (2,4 доллара) и Узбекистана (1,23 доллара).

Если говорить об удовлетворенности экономическим положением в семье, тут ситуация обстоит немного лучше: удовлетворены 36,6% респондентов, против 36,5% годом ранее. Частично удовлетворены 61,4% опрошенных, не удовлетворены — лишь 0,1%, затруднились ответить — 1,9%.

Что касается опроса о финансовых трудностях за последние 12 месяцев, 1,2% респондентов не имели денег на оплату аренды жилья или комнаты единожды, еще у 1,2% опрошенных не хватило средств два и более раз, для 50,9% этот вопрос оказался неактуальным, и 46,7% респондентов не сталкивались с такой проблемой.

Отвечая на вопрос о нехватке денег на оплату коммунальных услуг, 3,4% опрошенных отметили, что такое бывало единожды, еще 3,4% — два и более раз, а 88,9% не сталкивались с такой проблемой.

С проблемами, связанными с выплатой процентов и долгов по кредитам, включая ипотеку, единожды столкнулись 2,8% респондентов, дважды и более — 2,7% опрошенных, еще 58,8% не сталкивались с такими случаями, а для 35,7% респондентов неактуален вопрос выплаты кредитов.

За 2023 год доходы в РК в среднем составили 1,2 млн тенге на душу населения — на 20,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, по грубым подсчетам, в месяц каждый гражданин в среднем имел доходы в размере 96,8 тыс. тенге, а в день — 3,2 тыс. тенге. Если применить к этому среднегодовой курс доллара к тенге за 2023-й, то на душу населения в Казахстане приходился годовой доход в 2,5 тыс. долларов, месячный — в 212,2 доллара, а суточный — лишь в 6,98 доллара.