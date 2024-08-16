Медианный доход казахстанцев — $10 в день

По данным wisevoter, медианный доход в мире в 2023 году составил 16,09 доллара США в день. В то же время в Казахстане показатель составлял 10,42 доллара в день, что позволило стране занять лишь 71-е место в рейтинге из 162. Такие данные приводит finprom.kz.
Самый высокий показатель был зафиксирован в Люксембурге: 69,48 доллара. Далее расположились Норвегия, ОАЭ, США и Швейцария. Наименьший показатель пришелся на Мадагаскар: 1,12 доллара.
По результатам обследования «Качество жизни населения», проведенного Бюро национальной статистики АСПиР РК в марте 2024 года среди 11,9 тыс. домохозяйств Казахстана, своим финансовым положением удовлетворены лишь 34,8% респондентов, против 34% годом ранее. Частично удовлетворены финансовым положением 62,4% опрошенных, не удовлетворены — 0,1%, затруднились ответить — 2,7%.
Если говорить об удовлетворенности экономическим положением в семье, тут ситуация обстоит немного лучше: удовлетворены 36,6% респондентов, против 36,5% годом ранее. Частично удовлетворены 61,4% опрошенных, не удовлетворены — лишь 0,1%, затруднились ответить — 1,9%.
Что касается опроса о финансовых трудностях за последние 12 месяцев, 1,2% респондентов не имели денег на оплату аренды жилья или комнаты единожды, еще у 1,2% опрошенных не хватило средств два и более раз, для 50,9% этот вопрос оказался неактуальным, и 46,7% респондентов не сталкивались с такой проблемой.
Отвечая на вопрос о нехватке денег на оплату коммунальных услуг, 3,4% опрошенных отметили, что такое бывало единожды, еще 3,4% — два и более раз, а 88,9% не сталкивались с такой проблемой.
С проблемами, связанными с выплатой процентов и долгов по кредитам, включая ипотеку, единожды столкнулись 2,8% респондентов, дважды и более — 2,7% опрошенных, еще 58,8% не сталкивались с такими случаями, а для 35,7% респондентов неактуален вопрос выплаты кредитов.
В региональном разрезе наибольшие денежные доходы наблюдались у жителей Астаны: 1,6 млн тенге на душу населения, годовой рост — на 22,4%. На второй и третьей строчках расположились Алматы (1,5 млн тенге на душу населения, плюс 29,8%) и Карагандинская область (1,5 млн тенге на душу населения, плюс 15,9%).
Наименьшие доходы были зафиксированы в Туркестанской, Жамбылской и Жетысуской областях.
В общем объеме доходов доход от трудовой деятельности составил 865,8 тыс. тенге, социальные трансферты — 249,8 тыс. тенге, материальная помощь от родственников и знакомых, алименты — 25,7 тыс. тенге, прочие доходы — 20,5 тыс. тенге.