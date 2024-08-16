В Омске по судебным решениям отремонтируют 70 домов

«Металлоконструкцию из 24 тонн металла мы собрали, кровельное покрытие купили, сейчас будем монтировать штатный профиль, вентиляционные каналы, затем начнем закрывать поверхность металлом, — рассказал директор ООО “РСК Лидер”, которое ведет работы на этом доме, Владимир Леонтьев. — Капитальный ремонт крыши планируем завершить в октябре, из-за дождливой погоды сроки сдвинулись. Во время ливней приходилось наклеивать специальную пленку, чтобы исключить затопление квартир на 5 этаже».