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Губернаторские премии получат 34 донских преподавателя

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о присуждении в 2024 году премий Губернатора региона учителям общеобразовательных организаций. Их получат 34 донских преподавателей-победителей конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Победителями стали специалисты лицеев и гимназий Сальского, Заветинского, Тарасовского, Волгодонского, Егорлыкского, Радионово-Несветайского, Цимлянского, Зимовниковского, Зерноградского, Матвеево-Курганского, Октябрьского, Азовского, Песчанокопского районов, Новочеркасска, Шахт, Донецка, Таганрога, Новочеркасска, Ростова, Гуково, Каменска-Шахтинского. Среди победителей — учителя начальных классов и преподаватели разных предметов: русского языка и литературы, химии и биологии, истории и обществознания, математики, информатики.

Также в преддверии профессионального праздника Дня российского кино ежегодные выплаты присуждены трем специалистам кинематографа.