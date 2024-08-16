Губернаторские премии получат 34 донских преподавателя

Победителями стали специалисты лицеев и гимназий Сальского, Заветинского, Тарасовского, Волгодонского, Егорлыкского, Радионово-Несветайского, Цимлянского, Зимовниковского, Зерноградского, Матвеево-Курганского, Октябрьского, Азовского, Песчанокопского районов, Новочеркасска, Шахт, Донецка, Таганрога, Новочеркасска, Ростова, Гуково, Каменска-Шахтинского. Среди победителей — учителя начальных классов и преподаватели разных предметов: русского языка и литературы, химии и биологии, истории и обществознания, математики, информатики.
Также в преддверии профессионального праздника Дня российского кино ежегодные выплаты присуждены трем специалистам кинематографа.