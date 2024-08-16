Губернаторские премии получат 34 донских преподавателя

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о присуждении в 2024 году премий Губернатора региона учителям общеобразовательных организаций. Их получат 34 донских преподавателей-победителей конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.