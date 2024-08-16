Сыр и мороженое подорожали в июле в Петербурге

Что касается продовольственных товаров, то годовой прирост цен на них в июле достиг 8,13 процента. По сравнению с июнем, он практически не изменился. Специалисты зарегистрировали увеличение стоимости на сыр, сливочное масло и мороженое. Это объяснили издержками производителей молока, которые появились в связи с расходами на покупку и обслуживание оборудования, логистику, оплату труда сотрудников.