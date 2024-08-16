Сыр и мороженое подорожали в июле в Петербурге

Годовая инфляция в июле в Петербурге практически не изменилась и составила 7,7 процента. Во втором месяце лета прирост цен на некоторые непродовольственные товары, в том числе на легковые авто и парфюмерию, снизился. Это было связано с расширением предложений. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
— Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле текущего года снизился и составил 6,74 процента после 7,21 процента в июне. На авторынке расширилось предложение, а активность покупателей несколько охладилась, хотя и осталась высокой. Увеличение объемов производства парфюмерно-косметических товаров привело к снижению годовых темпов прироста цен на туалетную воду, крем для рук, тушь, зубную пасту, — рассказали в организации.
Что касается продовольственных товаров, то годовой прирост цен на них в июле достиг 8,13 процента. По сравнению с июнем, он практически не изменился. Специалисты зарегистрировали увеличение стоимости на сыр, сливочное масло и мороженое. Это объяснили издержками производителей молока, которые появились в связи с расходами на покупку и обслуживание оборудования, логистику, оплату труда сотрудников.