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Годовая инфляция ускорилась в Казахстане — Нацбанк

В июле годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 8,6%. Повышение показателей зафиксировано в 14 регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

Источник: Baigenews

Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане и Карагандинской области.

«Цены на продовольственные товары в июле ускорились до 5,5%. Максимальный рост цен сложился в Алматы (8,1%), а минимальный — в Туркестанской области (3%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,3%. Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,6%), минимальное — в Алматинской области (5,1%)», — сообщили в Нацбанке.

Цены на платные услуги в июле ускорились до 14,5%. Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,8%), значительно ниже — в Улытауской области (10,2%).

В июле рост месячной инфляции по стране составил 0,7%, что выше исторического среднего показателя (0,3% в июле 2017−2021 годов).

инфляция