Годовая инфляция ускорилась в Казахстане — Нацбанк

Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане и Карагандинской области.
«Цены на продовольственные товары в июле ускорились до 5,5%. Максимальный рост цен сложился в Алматы (8,1%), а минимальный — в Туркестанской области (3%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,3%. Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,6%), минимальное — в Алматинской области (5,1%)», — сообщили в Нацбанке.
Цены на платные услуги в июле ускорились до 14,5%. Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,8%), значительно ниже — в Улытауской области (10,2%).
В июле рост месячной инфляции по стране составил 0,7%, что выше исторического среднего показателя (0,3% в июле 2017−2021 годов).