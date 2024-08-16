Годовая инфляция ускорилась в Казахстане — Нацбанк

«Цены на продовольственные товары в июле ускорились до 5,5%. Максимальный рост цен сложился в Алматы (8,1%), а минимальный — в Туркестанской области (3%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,3%. Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,6%), минимальное — в Алматинской области (5,1%)», — сообщили в Нацбанке.