Станцию «Горный институт» начали подключать к метрополитену Петербурга

Напомним, что станции метро «Достоевская» и «Спасская» 16 августа закрыты для входа, выхода и пересадки. Это связано со строительными работами на участке от «Спасской» до «Горного института». Кроме того, в этот день будут увеличены интервалы движения на оранжевой линии.