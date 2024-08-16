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Станцию «Горный институт» начали подключать к метрополитену Петербурга

Новую станцию «Горный институт» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга начали подключать к действующему метрополитену. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

За три дня круглосуточной работы специалистам предстоит демонтировать стрелочные переводы, уложить новые пути, переустроить контактную сеть, подключить оборудование, необходимое для продления линии метро. Работники подземки также проведут балластировку стрелочных переводов и путей, а также установку программного обеспечения для управления стрелками, сигналами и маршрутами.

Напомним, что станции метро «Достоевская» и «Спасская» 16 августа закрыты для входа, выхода и пересадки. Это связано со строительными работами на участке от «Спасской» до «Горного института». Кроме того, в этот день будут увеличены интервалы движения на оранжевой линии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение поездов по оранжевой ветке на время было приостановлено, из-за большого пассажиропотока закрывали некоторые станции.