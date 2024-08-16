Ландшафтный парк и концертный зал могут появиться на стрелке рек Волги и Самары

«Мы будем заниматься стрелкой рек Волги и Самары. Это будет непростой процесс, но мы точно сделаем это вместе с вами. Будет много конкурсов на те или иные виды работ по парку, благоустройству, по концертному залу», — заявил на встрече с участниками дискуссии врио губернатора Вячеслав Федорищев.