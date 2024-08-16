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Ландшафтный парк и концертный зал могут появиться на стрелке рек Волги и Самары

Стрелку рек Волги и Самары планируют застроить новыми объектами за пять лет.

В областной столице планируют заняться развитием территории на стрелке рек Самары и Волги. В течение пяти лет там могут появиться новый ландшафтный парк и большой концертный зал. Эта информация прозвучала на панельной дискуссии «Стратегические точки роста региона — градостроительное развитие территории Самарской области».

«Мы будем заниматься стрелкой рек Волги и Самары. Это будет непростой процесс, но мы точно сделаем это вместе с вами. Будет много конкурсов на те или иные виды работ по парку, благоустройству, по концертному залу», — заявил на встрече с участниками дискуссии врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Напомним, власти уже давно хотят заняться развитием площадки на стрелке рек Волги и Самары. Несколько лет назад архитекторы представили проект по преображению этой территории. Они предложили построить там здания в виде матрешек. Недавно региональное правительство утвердило изменения в документацию по планировке участка.