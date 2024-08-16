Чем «Новая Анапа» за 700 млрд рублей привлечет туристов на курорт

В Краснодарском крае реализуют проект «Новая Анапа». Новый всероссийский курорт привлечет еще 1,5 млн туристов в регион. Об этом в интервью «РБК»(18+) рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель, передает ИА KrasnodarMedia.
Напомним, всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» входит в проект развития федеральных круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». Турпоток на новом объекте превысит 1,5 млн человек. К уже имеющимся 5 млн туристам по данному направлению.
— Сегодня мы на предпроектных стадиях, когда предстоит оценить всю инфраструктуру для создания этого проекта. Напомню, что это Благовещенка, проект с нуля. Это абсолютно пустая территория, на которой нет ни газа, ни света, ни воды, ни водоотведения, ни нормальной дороги. Только инфраструктура, по предварительным оценкам, будет стоить примерно 153 млрд руб, — рассказал Александр Руппель.
На всю реализацию проекта направят порядка 600−700 млрд рублей. Сообщается, что этот курорт станет самым масштабным по всей стране.
— Я думаю, что к середине-концу 2025 года уже приступим к активной реализации проекта «Новая Анапа», — уточнил вице-губернатор Кубани.
Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Анапа является самым доступным направлением для отдыха на море для пары туристов в первой декаде августа. Десятидневный тур на кубанский курорт обойдется существенно дешевле поездки в Сочи, Турцию, Абхазию, ОАЭ и другие локации.