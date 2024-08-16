Чем «Новая Анапа» за 700 млрд рублей привлечет туристов на курорт

— Сегодня мы на предпроектных стадиях, когда предстоит оценить всю инфраструктуру для создания этого проекта. Напомню, что это Благовещенка, проект с нуля. Это абсолютно пустая территория, на которой нет ни газа, ни света, ни воды, ни водоотведения, ни нормальной дороги. Только инфраструктура, по предварительным оценкам, будет стоить примерно 153 млрд руб, — рассказал Александр Руппель.