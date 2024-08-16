Администрация Перми высказалась о капремонте перехода на Уральской

«В 2023 году в рамках текущего ремонта подземного перехода по улице Уральской были выполнены работы по покраске стен, и замене поликарбоната над сходами перехода. Работы, связанные с гидроизоляцией и устройством платформ для инвалидов, относятся к работам капитального типа, для которых необходимо было разработать проект», — рассказали perm.aif.ru в городской администрации.