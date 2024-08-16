Администрация Перми высказалась о капремонте перехода на Уральской

Администрация Перми прокомментировала сайту perm.aif.ru капитальный ремонт подземного перехода на улице Уральской.
Речь идёт о ремонте перехода в Мотовилихинском районе. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что общественная организация Народный фронт обратилась в прокуратуру и контрольно-счётную палату (КСП) Перми с целью проверить целесообразность трат на капремонт объекта.
По данным Народного фронта, через несколько месяцев после проведения капремонта стоимостью 5 миллионов рублей в переходе начала облезать краска со стен. В июле 2024 года администрация Перми заключила новый контракт на выполнение капремонта перехода.
В мэрии сайту perm.aif.ru сообщили, что в 2023 и 2024 годах проводились разные виды работ.
«В 2023 году в рамках текущего ремонта подземного перехода по улице Уральской были выполнены работы по покраске стен, и замене поликарбоната над сходами перехода. Работы, связанные с гидроизоляцией и устройством платформ для инвалидов, относятся к работам капитального типа, для которых необходимо было разработать проект», — рассказали perm.aif.ru в городской администрации.
Муниципалитет сообщает, что в 2023 году был выполнен проект на капремонт. Новый контракт направлен на выполнение ремонта. В перечень запланированных работ входят устройство гидроизоляции перехода, восстановление лакокрасочного покрытия, устройство платформ для маломобильного населения. Администрация также намерена обустроить допосвещение, видеонаблюдение, а также дренажную и вентиляционную системы.
«Таким образом, ремонт дефектов конструктивных элементов подземного пешеходного перехода будет выполнен в рамках муниципального контракта на капитальный ремонт перехода, а работы по восстановлению граффити на стенах перехода будут выполнены в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 24.07.2023. Срок гарантийных обязательств согласно условиям контракта — 2 года», — сообщили perm.aif.ru в мэрии.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что после обращения Народного фронта КСП назвали расходы на ремонт объекта использованными безрезультатно. Общественное движение направило обращение с просьбой организовать проверку в прокуратуру.