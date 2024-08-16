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В Краснодаре проект трамвайной ветки на Гидрострой завершат в 2026 году

Первый этап проектирования трамвайной ветки в ГМР завершат в 2026 году.

В Краснодаре проект трамвайной ветки на Гидрострой завершат в 2026 году.

Об этом во время эфира рассказал замглавы города Владимир Архипов.

Он отметил, что участок, где может пройти трамвайная линия, имеет много инженерных сооружений, коммуникаций, газовая подстанция и высоковольтные кабельные линии. По его словам, сейчас идет работа над техническим заданием. Уже в сентябре в планах выставить проектирование на торги.

«В сентябре будет объявлен аукцион по поиску подрядчика для проектирования объекта, до конца года (октябрь-ноябрь) планируем заключить контракт. Срок проектирования составит порядка 1,5 лет», — сказал Архипов.

Предполагается, что первым этапом для реализации проекта пятикилометровой ветки в Гидрострой предусмотрены ул. имени Мачуги, Автолюбителей, имени Невкипелого до пересечения с ул. имени Снесарева.

Мы писали, на востоке Краснодара строительство трамвайной ветки отложили на будущее. Мэр отметил, что в настоящее время разрабатывается проект планировки для будущего коридора под трамвайную линию.