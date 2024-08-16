В Краснодаре проект трамвайной ветки на Гидрострой завершат в 2026 году.

Он отметил, что участок, где может пройти трамвайная линия, имеет много инженерных сооружений, коммуникаций, газовая подстанция и высоковольтные кабельные линии. По его словам, сейчас идет работа над техническим заданием. Уже в сентябре в планах выставить проектирование на торги.